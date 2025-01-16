2009 yılında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davası zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Bu karara en sert tepki, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun İzmir’deki son il başkanı ve şu anda Aksaçlılar Genel Başkanı olan Ahmet Bereket’ten geldi.İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, BBP'nin kurucu merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının zaman aşımına uğrayarak düşmesi dolayısıyla yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Bereket, açıklamasında, "Adalete Olan İnancımızı Kaybettik" yorumunda bulundu.

2009 yılında şehit edilen, cennet mekân Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hakkın rahmetine kavuşan arkadaşlarımız için kanunlar dahilinde süreci takip ettiklerini anımsatan Bereket, "Her ümitsizliğe düştüğümüzde, ‘Ümitsizlik Müslüman'a yakışmaz’ sözünü hatırlayarak devletimizin kurumlarına inandık. Ancak Yargıtay 5. Dairesi’nin 12 yıllık zaman aşımı kararı, içimizdeki adalet inancının son kırıntısını da tüketti" dedi.

“Ey Muhsin Yazıcıoğlu’nu saraya pazarlayan, kendini çeşitli siyasi görevlerle ödüllendirenler! Sizde biraz onur, gurur, haysiyet varsa, bu karar karşısında harekete geçin" diye seslenen Ahmet Bereket, "Ayrıca bu davayı aydınlatmak bizim namus borcumuz diyerek suikastın üzerini kapatmaya çalışan zavallılar ve avenelerine sesleniyorum: Şimdi oturup namus kavramınızı bir kere daha düşünün. Düşündükten sonra göreceksiniz ki sizde ne ar ne de namus var. Yazıcıoğlu’nun emanetine sahip çıkmak için mücadele etmek yine Aksaçlılar’a kaldı. Bedeli ne olursa olsun, son nefes, son nefer ve son damla kana kadar bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur.” diye konuştu.

Söz konusu kararı ünlü şair Abdurrahim Karakoç’un "Vasiyet" şiirinden bir dizeyle eleştiren Ahmet Bereket, “Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime bir de kanuna tükür. Bu karardan dolayı, hakiminizin de, mahkemenizin de, kanununuzun da suratına tükürüyorum. Ancak zaman içinde herkes görecek ki suratına tüküreceğimiz daha çok kişi olacak. Demedi demeyin!” yorumunda bulundu.