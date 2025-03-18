Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı kapsamında düzenlediği “Çay-Sohbet-Muhabbet” etkinliklerine konuk olan yazar Hatice Kübra Tongar, söyleşisini gerçekleştirdiği İzmit Milli İrade Meydanı’na hayranlığını “Burası çok güzel olmuş” ifadesiyle dile getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı kapsamında düzenlediği etkinliklere konuk olan yazar Hatice Kübra Tongar, Milli İrade Meydanı’na hayranlığını dile getirdi. Nur Haktan’ın moderatörlüğündeki söyleşide aile, çocuk gelişimi ve ebeveynlik üzerine yazdığı kitaplarla tanınan yazar Hatice Kübra Tongar, Kocaelililerle buluştu.

Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de gerçekleştirilen “Ramazan Yürekli Çocuklar” başlıklı söyleşiye çok sayıda vatandaş ile çocuklar katıldı.

Hatice Kübra Tongar ailelere seslenerek, “Öyle çocuklar yetiştirelim ki, yarın büyüdüklerinde nereye giderlerse gitsinler, insanlar onlara; “Sen ne ahlaklı bir insansın, seni bu kadar ahlaklı kılan şey nedir?” diye sorsun. Çocuklar da bu soruya karşılık; “Ben Müslüman ve Türk’üm” desin. İşte zaten fetih de budur. Değişim ve dönüşüm dediğimiz şey de budur. Bunun için kendi içimizde Ramazanlaşmayı sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Söyleşide, çocuk ve sevgi ilişkisi de gündeme geldi. Bir çocuğu dünyaya getirmenin ya da ihtiyaçlarını karşılamanın yeterli olmadığını kaydeden Tongar, “Çocukla bağ kurmak gerekir. Ona sevgi göstermek ve iletişim halinde olmak bir çocuğa verilebilecek en önemli armağandır. Eğer aile içinde sevgi ekmeyi başarabilirsek, tüm toplum sevgiyle kucaklaşacak” dedi.

KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİNDE KOCAELİ BAŞI ÇEKİYOR

Gelmeyi en çok sevdiği illerden birinin Kocaeli olduğunu söyleyen yazar Tongar, “Kültür sanata hizmet etmeyi seven belediyeler yaptıkları işin kalitesi ile kendilerini gösteriyorlar. Kocaeli burada gerçekten başı çeken illerden ve belediyelerden biri. Çok keyifle geliyorum. Milli İrade Meydanı da sanırım bu yıl bu hale getirildi. Çok güzel olmuş. Ben de alana yaklaşırken, bahar ve yaz aylarında burada ne güzel etkinlikler ve festivaller yapılır düşüncesini taşıdım. Öyle planlamalar olduğunu da duydum. Kültüre verilen hizmet çok önemli. Zira buraya gelen insanlar bir söyleşi dinleyip evlerine gitmiyor. Bazen duyulan bir söz insan hayatında büyük değişime neden olabiliyor. O da bir anne ve baba ise o evdeki çocuk da değişiyor. Aslında topluma verilen büyük bir hizmetten bahsediyoruz. O nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni sanata ve kültüre verdiği hizmetlerden dolayı kutluyorum” dedi.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Nur Haktan ise Milli İrade Meydanı’nın önceki haline değinerek, “Burası daha önce pazar alanı imiş. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kocaelillier burada toplanarak birlik ve beraberlik içinde vatanı savunmuşlar. Sonrasında da yine bu alanda günlerce vatan nöbeti tutmuşlar. Şimdi ise burası bir kültür sanat havzası olmuş. Bunları bilmek beni çok mutlu etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ederim” şeklinde konuştu. Söyleşinin sonunda okurlarından gelen sorulara da yanıt veren Hatice Kübra Tongar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.