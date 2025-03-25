Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Takvimi kapsamında, mübarek Kadir Gecesi’nde özel bir programla Sakaryalıları buluşturuyor. Kültürel derinliği ve edebi sohbetleriyle tanınan yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” adlı söyleşisiyle 26 Mart Çarşamba günü SAÜ Kongre Merkezi’nde sanat dostlarıyla buluşacak. Program 21.30’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve tasavvuf duayenlerini kendi çatısı altında Sakaryalılarla buluşturmaya devam ediyor.

HAYATİ İNANÇ GELİYOR

Bu kapsamda Ramazan etkinliklerinin son programı, 26 Mart Çarşamba günü yani Kadir Gecesi’nde “Can Veren Pervaneler” isimli konferans gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi(SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 21.30’da düzenlenecek programa yazar Hayati İnanç konuşmacı olarak katılacak.

KADİR GECESİ’NİN RUHUNA UYGUN

Katılımcılara edebiyat ve irfan dolu unutulmaz bir gece sunacak program, Hayati İnanç’ın sohbetlerinde klasik Türk edebiyatından seçtiği beyitler ve hikâyelerle geçmişten günümüze köprü kurarak, dinleyenlere derin bir manevi yolculuğa çıkaracak.

Kadir Gecesi’nin ruhuna uygun olarak düzenlenen bu etkinlik, Ramazan’ın anlamını daha derinden hissettirecek.

“TÜM SANATSEVERLERİ DAVET EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kadir Gecesi’nde Ramazan ayının maneviyatını daha yakından hissettirecek “Can Veren Pervaneler” söyleşisi, sadece bir edebiyat sohbeti değil, geçmişin hikmetli sözlerinden ilham alarak bugünü daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir yolculuk olacak. Tüm sanatseverleri 26 Mart Çarşamba günü saat 21.30’da SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki programımıza davet ediyoruz” denildi.