Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray arkasındaki parkta düzenlenen Yaz Sinema Geceleri etkinlikleri, 26 Temmuz Cumartesi akşamı “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı film ile devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Yaz Sinema Etkinlikleri, sinema tutkunlarını Kervansaray arkasındaki parkta buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında ilk olarak gerçekleştirilen “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi, büyük bir ilgiyle izlenmişti. Etkinlik 26 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.45’te “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı film gösterimi ile devam edecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sandalyeni kap gel, çaylar bizden” konsepti ile düzenlenen film gecelerinin ikincisine tüm hemşehrilerini davet etti.

AŞKIN DÜNKÜ ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU

Film, Karadeniz’in en büyüleyici şehirlerinden biri olan Ünye’den Amerika'nın San Francisco şehrine kadar uzanıyor. "Aşkın Dünkü Çocukları", 70’li yıllardan günümüze gelen buruk bir aşk hikâyesine odaklanıyor. Film, çocukluk aşkı İsabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif’in hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.