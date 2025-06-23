Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Sanat Şehri Denizli” vizyonuyla başlattığı kültür-sanat etkinliklerine yaz aylarında da ara vermiyor. Yaz Konserleri’nin ilk durağı Çivril ilçesi oldu.DENİZLİ (İGFA) - Çivril Işıklı Millet Bahçesi’nde gerçekleşen program, “Köyümde Sinema Günleri” projesi kapsamında “Dondurmam Gaymak” filminin gösterimiyle başladı. Sinema nostaljisi yaşayan vatandaşlar, açık havada aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Sinema gösteriminin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu sahne aldı. Cesuroğlu, türküleriyle Çivrilli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar türküler eşliğinde hem eğlendi hem de doyasıya müzik keyfi yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Konserleri” ve “Köyümde Sinema Günleri” etkinlikleri yaz boyunca kentin tüm ilçelerinde devam edecek.

YAZA MERHABA KONSERİ İLE KEYİFLİ BİR AKŞAM YAŞANDI

Öte yandan etkinlikler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu’nun “Yaza Merhaba Konseri” ile kent merkezinde de devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen konserde koro, klasik Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarıyla izleyicilere nostaljik ve duygusal bir müzik şöleni sundu.