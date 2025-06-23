Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet turizmini canlandırmak amacıyla tarihi ve doğal güzellikleri birleştiren yeni rotada bisikletseverleri bir araya getirdi.KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen yeni bisiklet rotasında bisikletseverler tarihle ve doğayla iç içe oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 680 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya’da çevreci ulaşımı ve aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

BAŞKAN ALTAY ETKİNLİĞE KATILAN BİSİKLETSEVERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu doğrultuda yeni bisiklet rotaları oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızdaki bisiklet topluluklarının katılımıyla organize ettiğimiz bisiklet turunda bisikletseverler Hitit Dönemi’nden kalma Eflatunpınar Su Anıtı’ndan, Beylikler Dönemi’nden kalma Eşrefoğlu Camii’ne kadar bisiklet sürüş programında bir araya geldi. Sporun, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği güzel bir buluşma oldu. Bu anlamlı etkinliğe katılan tüm bisikletseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimizde bisiklet turizminin daha çok gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

YENİ ROTA MEVKA TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 2024 Yılı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen yeni bisiklet rotası yaklaşık 3200 yıllık geçmişe sahip olan ve Hititler Dönemi’nden kalma Eflatunpınar Su Anıtı’ndan başlayarak Akburun, Gölkaşı ve Çiftlik Mahalleleri’ne uğradıktan sonra Beylikler Dönemi eseri olan Eşrefoğlu Camii’nde son buluyor.

Konya’da bisiklet turizmini desteklemek ve geliştirmek adına, yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının da yer aldığı rotada bisiklet kullanıcıları tarihi zenginlikler ile alakalı rehber eşliğinde bilgi alarak, Beyşehir Gölü’nün eşsiz manzarası arasında keyifli bir gün geçirdi.

Bisiklet rotasının UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Eflatunpınar Su Anıtı’ndan başlayıp yine UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Eşrefoğlu Camii’nde sonlanması, Konya’daki kültürel noktaların tanıtılmasında da önemli oynayacak.