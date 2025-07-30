Ataşehir’in sanat ve eğlence sahnesine damga vuran JJ Arena, yaz akşamlarına yeni bir soluk getirerek JJ Arena Garden’ı müzikseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Açıldığı ilk günden itibaren İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olmayı başaran Jolly Joker Arena, bu kez açık hava konseptiyle Anadolu Yakası’nda yepyeni bir sosyalleşme deneyimi sunuyor.

Şehrin ortasında nefes aldıran atmosferiyle dikkat çeken JJ Arena Garden, sadece bir konser mekanı değil; aynı zamanda sokak lezzetleri, buz gibi içecekler ve eğlenceli oyunlarla dolu bir açık hava buluşma noktası. Açılış gecesinde Soft Analog konseriyle müzik dolu anlara ev sahipliği yapan mekan, yaz boyunca şehrin en enerjik buluşma noktası olmaya aday.

AĞUSTOS PROGRAMI: MÜZİK VE KAHKAHA DOLU GECELER

JJ Arena Garden, Ağustos ayında da ritmi yüksek ve kahkaha dolu bir takvimle misafirlerini ağırlıyor:

1 Ağustos, Cuma: Deniz Tuzcuoğlu & Bilge Kösebalaban

2 Ağustos, Cumartesi: The Flabbies

8 Ağustos, Cuma: Funk House

9 Ağustos, Cumartesi: Hatice Hamarat

10 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı

15 Ağustos, Cuma: Gelişigüzel

16 Ağustos, Cumartesi: Akustik Travma

17 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı

22 Ağustos, Cuma: Soda

23 Ağustos, Cumartesi: Denizkızı ve Pulse Band

24 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı

29 Ağustos, Cuma: Sahte Rakı

30 Ağustos, Cumartesi: Flat Band

J Arena Garden, yaz gecelerini müzikle, kahkahayla ve eğlenceyle renklendirmek isteyenler için Anadolu Yakası’nın yeni adresi olmaya hazır.