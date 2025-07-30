Ataşehir’in sanat ve eğlence sahnesine damga vuran JJ Arena, yaz akşamlarına yeni bir soluk getirerek JJ Arena Garden’ı müzikseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Açıldığı ilk günden itibaren İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olmayı başaran Jolly Joker Arena, bu kez açık hava konseptiyle Anadolu Yakası’nda yepyeni bir sosyalleşme deneyimi sunuyor.
Şehrin ortasında nefes aldıran atmosferiyle dikkat çeken JJ Arena Garden, sadece bir konser mekanı değil; aynı zamanda sokak lezzetleri, buz gibi içecekler ve eğlenceli oyunlarla dolu bir açık hava buluşma noktası. Açılış gecesinde Soft Analog konseriyle müzik dolu anlara ev sahipliği yapan mekan, yaz boyunca şehrin en enerjik buluşma noktası olmaya aday.
AĞUSTOS PROGRAMI: MÜZİK VE KAHKAHA DOLU GECELER
JJ Arena Garden, Ağustos ayında da ritmi yüksek ve kahkaha dolu bir takvimle misafirlerini ağırlıyor:
- 1 Ağustos, Cuma: Deniz Tuzcuoğlu & Bilge Kösebalaban
- 2 Ağustos, Cumartesi: The Flabbies
- 8 Ağustos, Cuma: Funk House
- 9 Ağustos, Cumartesi: Hatice Hamarat
- 10 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı
- 15 Ağustos, Cuma: Gelişigüzel
- 16 Ağustos, Cumartesi: Akustik Travma
- 17 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı
- 22 Ağustos, Cuma: Soda
- 23 Ağustos, Cumartesi: Denizkızı ve Pulse Band
- 24 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı
- 29 Ağustos, Cuma: Sahte Rakı
- 30 Ağustos, Cumartesi: Flat Band
J Arena Garden, yaz gecelerini müzikle, kahkahayla ve eğlenceyle renklendirmek isteyenler için Anadolu Yakası’nın yeni adresi olmaya hazır.