Antalya Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri’nde İngilizce eğitimi alan üyeler, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününe özel İngilizce diyaloglardan oluşan “Haydi Dünyayı Keşfedelim” isimli bir piyes sahneledi.ANTALYA (İGFA) - Üç bölümden oluşan piyeste her bölüm ayrı bir yolculuğu konu aldı. Yaklaşık dört aydır İngilizce eğitimi alan 60 yaş üzeri kıdemli kent sakinleri, sahneledikleri gösteride farklı ülkeler ve kültürleri İngilizce diyaloglarla sahnede canlandırdı.

Tüm diyalogların İngilizce gerçekleşmesi, katılımcıların ilerleyen yaşlarına rağmen dil öğrenmedeki gayret ve başarısını gözler önüne sererken, izleyicilere bir kez daha ‘Öğrenmenin yaşı yok’ dedirtti. Etkinlik, yalnızca bir tiyatro gösterisi olmasının ötesinde bireylerin yaşam boyu öğrenme ve üretmeye olan bağlılıklarını ortaya koyan örnek bir çalışma oldu.