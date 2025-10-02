İzmir Karabağlar Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ahşap oymacılığı sanatını yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.İZMRİ (İGFA) - Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan zarif desenleriyle kültür tarihimizde önemli bir yere sahip olan ahşap oymacılığı, Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademi’de yeniden hayat buluyor.

Karabağlar Belediyesi ücretsiz olarak açılacak kurslarla da ahşap oymacılığı ustalarını bekliyor. Dersler her salı günü 13.00–17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kursa katılmak isteyenler, başvurularını Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademi’ye yapabilecek.

BAŞKAN KINAY: “BU KADİM SANATI GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, makineleşmenin hızla arttığı bir dönemde geleneksel el sanatlarının korunmasının önemine dikkat çekerek “Ahşap oymacılığı, kültürel mirasımızın en değerli parçalarından biri. Karabağlar hepimizin bildiği gibi mobilya kenti. Bizler de Karabağlar Belediyesi olarak bu sanatı yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Mobilya Akademi’de düzenlenecek kurslarımızla hem bu kadim sanata sahip çıkıyor hem de yeni ustaların yetişmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

GEÇMİŞ DÖNEM ÇALIŞMALARI İLGİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz dönem düzenlenen Geleneksel Ahşap Oymacılığı Kursu’nda ortaya çıkan eserler ise, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen vatandaşlar yapılan çalışmaları ilgi ile izledi.