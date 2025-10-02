İstanbul Maltepe Belediyesi’nin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hazırladığı Güz Gezileri’nin ekim ayı programı başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ücretsiz organize edilen gezilerin ekim ayındaki ilk durağı Beşiktaş’ta bulunan İstanbul’un simge yapılarından Dolmabahçe Sarayı oldu.

Profesyonel rehber eşliğinde gerçekleşen geziye Maltepe’nin 18 mahallesinden vatandaşlar katıldı. Sultan Abdülmecid tarafından inşa edilen sahil sarayındaki gösterişli iç mekânları keşfeden vatandaşlar muhteşem Boğaz manzarasına sahip bahçelerinde hatıra fotoğrafları çektiler.

Türk sanatının eşsiz eserlerini, ünlü sanatçıların tablolarını yakından gören vatandaşlar Avrupa ve Uzak Doğu’nun ender dekoratif el işi eserlerini incelediler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yer alan çalışma odasını ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk'ün son günlerinde hasta olarak yattığı ve 10 Kasım 1938 tarihinde vefat ettiği odasında duygusal anlar yaşadılar.