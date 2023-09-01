Bayburtlu İş ve Siyaset adamı Hemşerimiz Hacı Dursun Yaşaroğlu, 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde CHP Maltepe Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı.Yaşaroğlu’nun aday adaylığını açıklaması ve böyle bir göreve hazırlanması Maltepe'de iş ve siyaset dünyasında ses getireceğe benziyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ardından adaylığını açıklayan ikinci isim olan Hacı Dursun Yaşaroğlu, Ali Kılıç’a başarılar dilerken, “Maltepe’yi Maltepeliler yönetecek sloganının altını çizmek istiyorum” dedi.

Yaşaroğlu şunları söyledi, “Maltepe’yi deprem yıkmadan yıkıp yeniden inşa etmek bizlerin görevidir. Artık zamanımız kalmadığını biliyoruz. Siyaset ve iş dünyası olarak bunu elbirliğiyle gerçekleştirmek zorundayız. Partiler hizmet etme aracıdır. Şahsi olarak zenginleşme aracı haline getirilemez. Maltepelinin ödediği vergiler son kuruşuna kadar hizmete dönüştürülmek zorundadır.”