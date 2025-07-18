Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Gülnar’ın kırsalında gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarına bir bölge daha eklendi. Bu kapsamda Yarmasu Mahallesi’nde 8 kilometrelik yol iyileştirilerek sathi asfaltla kaplandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Yarmasu Mahallesi’nde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları, bölge üreticileri ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Mersin merkeze 180 kilometre uzaklıkta olan 450 hanelik mahallede, yoğun olarak elma ve domates üretimi yapılıyor. Gülnar, Anamur, Bozyazı, Ermenek ve Antalya’ya uzanan önemli bir güzergah üzerinde bulunan yolun yenilenmesi, hem tarımsal üretimi hem de ticareti olumlu etkileyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretim alanlarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları, bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Demirtaş: “8 kilometrelik yolun zemin iyileştirmesi yapılıp, asfaltı döküldü”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda Sathi Kaplama İmalat Formeni Mustafa Demirtaş, “Bu yol; bir taraftan Taşoluk, Dere, Kızılca, Bozyazı, diğer taraftan Abanoz Anamur tarafına, bir diğer taraftan da Ermenek’e bağlanan bir yol. Anamur’dan giden araba, Aydıncık değil de bu yolu kullanabiliyor. O yüzden çok işlek bir yol. Yaklaşık 8 bin metrelik bu yolun zemin iyileştirmesi yapılıp, sathi kaplama asfaltı döküldü” dedi.

Muhtar Güneş: “Tarımda bu sene Mersin’in domatesini karşılamaya talibiz”

Yarmasu Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş, yolun bölge için önemine vurgu yaparak, “Burası, Antalya’ya kadar giden çok önemli bir yol ve yükü çok ağır. Tarımda bu sene Mersin’in domatesini karşılamaya talibiz. Bu yıl yaklaşık 5 milyona yakın domates ekimi oldu. Tarımda güzel çalışmalarımız var. Bu hizmetleri bize ulaştıran Vahap Başkanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üreticinin de vatandaşın da yüzü gülüyor

Üreticilerden Ahmet Elmalıca, Yarmasu’da yaklaşık 250 bin ton civarında elma üretimi olduğunu, hem üretim hem de ticaret yapıldığını anlatarak, bölgenin yollarının yenilenmesinin bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı. Elmalıca, “Burası yaklaşık 400-450 hanelik bir köy. Bu asfalta bizim çok ihtiyacımız vardı. Burada yolların iyi olması, buraya daha çok tüccarın gelmesini sağlar. Çünkü yol kötü olduğu zaman gelmek istemiyorlar. Eksiğimiz yollarımızdı, şimdi bu da yapılıyor” ifadelerini kullandı.