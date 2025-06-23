Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında gerçekleştirilen Yarımada Belediyeler Birliği Haziran ayı toplantısında gençler için ‘Özgür Üniversite Hareketi Yaz Kampı’ düzenlenme kararı alındı.İZMİR(İGFA) - Yarımada Belediyeler Birliği 2025 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısı Güzelbahçe Belediyesi ev sahipliğinde Güzelbahçe Belediyesi’nin yeni açmış olduğu Avlu Cafe’de gerçekleştirildi. Toplantıya Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ve Yarımada Belediyeler Birliği meclis üyeleri katıldı.

‘GENÇLERİMİZİ BULUŞTURACAĞIZ’

Meclis Toplantısında konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa Günay, “Bugün yapmış olduğumuz meclis toplantımızda Başkan ve meclis üyelerimizi yeni açmış olduğumuz Avlu Güzbel Cafe de misafir ettik. Yarımada Belediyeler Birliği olarak daha aktif ve güzel işlere imza atmak için çalıyoruz. Gençliğe yönelik önemli bir sosyal ve eğitsel projeye daha imza atıyoruz. Gençlerin özgür düşünce, katılımcı demokrasi ve dayanışma ruhuyla bir araya gelecek. “Özgür Üniversite Hareketi Yaz Kampı”nı, 12-18 Temmuz tarihinde Selçuk Pamucak Sahili’nde yapacağız.

Yarımada Belediyeler Birliği çatısı altında ilk kez düzenlenecek olan kamp, Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini bir araya getirerek fikir üretme, tartışma, eğlence, atölyeler, etkinlikler ve öğrencilerimizle dayanışma ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Kamp boyunca gençler; paneller, atölyeler, açık oturumlar ve kültürel etkinliklerle hem bilgilenme hem de sosyalleşme fırsatı bulacak. Gençlerimizin özgürce düşünebildiği, kendini ifade edebildiği, dayanışma içinde olduğu bir Türkiye hayalini büyütmeye devam ediyoruz. Bu kamp, yalnızca bir yaz etkinliği değil, gençliğin sözünü yükselttiği bir zemin olacak. Özgür Üniversite Hareketi ile iş birliği içerisinde gerçekleşecek olan kamp, başvuru usulleri ve detaylı program içeriğiyle önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Gençlerimizi bu kampa bekliyoruz” diye konuştu.