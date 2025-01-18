Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü’nden bilim insanları, mobil cihazlarda da çalışabilecek gelişmiş yeni bir yapay zeka modeli için çalışmalara başladı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği’nin (AB) rekabetçi Digital Europe Programı kapsamında FFplus ve EuroHPC çağrıları ile desteklenen proje sayesinde yapay zeka modelleri kişisel gerçek bir asistan gibi çalışacak. Konuyu değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Özönder, “Bizim için tatil planı yapabilen, uçak ve otel biletlerimizi satın alabilen, alışveriş yapabilen, bizimle sesli olarak etkileşim kurup bizim zevklerimize göre yemek siparişi veren, toplantı ayarlayan bir model düşünün. Zaten yıllardır filmlerde gördüğümüz yapay zeka tam da bu değil mi?” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Özönder ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Taha Koçyiğit, Avrupa Birliği (AB) Digital Europe Programı’nda aldıkları destekle insana benzer şekilde çalışması hedeflenen yeni bir yapay zeka modeli geliştiriyor. “Cihazda Yapay Zeka Ajanları: Gizliliği Koruyan Zeka ile Gerçek Zamanlı API Etkileşimlerini Dönüştürmek” adlı projenin, Doç. Dr. Şener Özönder’in Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren şirketi ArtificaX Bilişim ve Turkcell Global Bilgi ile bir yılda tamamlanması amaçlanıyor.