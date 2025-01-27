Yapay Zeka ile ilgili ambargolara çözümler üretmek ve bu ambargolardan korunmak amacıyla bilişim, iş ve basın dünyasının uzmanları bir araya gelerek, platform kurdu.İSTANBUL (İGFA) - Yapay Zekâ konusunda 120 gün sonra başlayacak olan ABD'nin CAATSA yaptırımları ile ilgili İstinye Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in Yayınladığı uyarı niteliğinde ki videodan sonra bilişim gazetecisi ve e-ticaret uzmanı Mustafa Şapçı tarafından 60 kişilik üyeye sahip "A I& ROBOTIC WORLD WORKING GROUP" adlı bir platform kuruldu.

Platformun geçici başkanlığını da üstlenen Mustafa Şapçı kısa süre içinde Platformun’un başkan seçeceğini, ikinci aşamada dernek haline dönüşebileceğini de belirtti.

Platformun amacı, Yapay Zeka ve Rotobotik yaklaşımlar konusunda bilgi becerileri geliştirmek, yardımlaşmak. Her iki konuda da toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak olarak açıklandı.

Platform kurucusu ve geçici başkanı Mustafa Şapçı, Doç. Dr. Şebnem Özdemir Hocamızın kısa videosunu dinlerken kelimenin tam anlamıyla şok olduğunu belirterek, "Bu konu üzerine Teknoloji Koçu ve Yapay Zekâ Uzmanı Ceyhun Güler ve Happy Center Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilişim ve Ekonomi Uzmanı Yazar Yavuz Altun ile konuşmalarımız da oluyordu. Konunun çok farklı kimi zaman ürkütücü boyutlarda olduğunu görüyorduk. Son olarak Doç. Dr. Çiğdem Özdemir hocanın videosu bizleri çok etkiledi. Kısa sürede bir araya gelerek bir platform oluşturduk ve çalışmalara başlayacağız. Amacımız yurt genelinde yapay zekâdan korunmak ve yapay zeka ile başarılı olmak” diye konuştu.