Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi gelen talep üzerine Yahya Kaptan yönetimi ve site sakinlerine yangına müdahale eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli halkının can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, denetim ve eğitim hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Müdürlük bünyesinde hizmet veren Eğitim Birimi (KOBİTEM) ekiplerince İzmit Yahya Kaptan Site Yönetimi ve sakinlerine Yangın Güvenliği Eğitimleri kapsamında olası yangın durumlarında hareket tarzı ile yangınları önleme konularında uygulamalı seminer verildi. Site yönetimi tarafından yapılan başvuruya istinaden gerçekleştirilen seminerde, site sakinlerine yangın esnasında doğru davranış şekilleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve mutfaklarda gerçekleşebilecek yangınlarda hareket ve müdahale tarzı konularında bilgiler sunuldu. Vatandaşlar, oluşturulan küçük çaplı bir yangında fiili olarak yangın söndürücü kullanarak söndürme gerçekleştirdi.
Yahya Kaptan site yönetimine İtfaiyeden eğitim
Trend Haberler
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
Bağcılar Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu
Harran Ovası’nda ikinci rejeneratif pamuk hasadı
Bayburt SGK İl Müdürü Uyardı!,Sigortasız çalışmayın
Bayburt Belediyesi’nden yoğun asfalt mesaisi
Bakan Güler aile fotoğrafında