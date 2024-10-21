Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi gelen talep üzerine Yahya Kaptan yönetimi ve site sakinlerine yangına müdahale eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli halkının can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, denetim ve eğitim hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Müdürlük bünyesinde hizmet veren Eğitim Birimi (KOBİTEM) ekiplerince İzmit Yahya Kaptan Site Yönetimi ve sakinlerine Yangın Güvenliği Eğitimleri kapsamında olası yangın durumlarında hareket tarzı ile yangınları önleme konularında uygulamalı seminer verildi. Site yönetimi tarafından yapılan başvuruya istinaden gerçekleştirilen seminerde, site sakinlerine yangın esnasında doğru davranış şekilleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve mutfaklarda gerçekleşebilecek yangınlarda hareket ve müdahale tarzı konularında bilgiler sunuldu. Vatandaşlar, oluşturulan küçük çaplı bir yangında fiili olarak yangın söndürücü kullanarak söndürme gerçekleştirdi.