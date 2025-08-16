Eğitim sektöründen emlak dünyasına geçerek kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Türk emlakçı Mahmut Altun, Amerika’nın en prestijli yayınlarından Wall Street Journal’ın 2025 yılı “Trend” listesine girmeyi başardı.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - ABD genelinde milyonlarca emlakçı arasında 1250., Silikon Vadisi Bay Area’da ise 1. sırada yer alan Altun, başarı hikâyesiyle ilham verirken şimdi de hayalinizdeki evi bulmanız için kapılarını açıyor.

California’nın teknoloji üssü Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren Altun, 58 bin aktif emlakçının yarıştığı zorlu piyasada zirveye tırmandı. Eğitim sektöründe uzun yıllar müdürlük yapan, “Yılın Müdürü” unvanına sahip Altun; çok dilli iletişim becerisi, disiplinli çalışma anlayışı ve müşteri odaklı hizmetiyle kısa sürede emlak dünyasında adını duyurdu.

ABDPost.Com'un haberine göre Altun’un başarısının ardında sabır, sistematik çalışma ve pes etmemek var. “Bu işi part-time yapamazsınız” diyen deneyimli emlakçı, sektöre girenlerin büyük bölümünün ilk yıl içinde işi bıraktığını ancak kararlı olanların mutlaka hedefe ulaştığını vurguluyor.

Şimdi ise Mahmut Altun, Redwood City’deki Residence Eight’de düzenleyeceği Open House etkinliği ile alıcıları bekliyor.

Bu Hafta Sonu Open House’ta: Emerald Hills’in En Lüks Konutu

2022 yılında inşa edilen Wika Çiftliği’ndeki Residence Eight, modern zarafeti Emerald Hills’in doğal huzuruyla harmanlıyor. 5 yatak odalı bu göz alıcı konut; cam şarap vitrini olan resmi bir oturma odası, büyük adalı şef mutfağı ve açık konseptli aile ve yemek alanlarıyla dikkat çekiyor. Ana katta yer alan misafir süiti konfor ve mahremiyet sunarken, üst katta grand owners süiti, junior süit, iki ek yatak odası, çatı katı ve aydınlık bir çamaşır odası bulunuyor.

Evin donanımları arasında yedek bataryalı güneş panelleri, ışık filtreleme ve UV koruması sağlayan otomatik Sunbrella stor perdeler yer alıyor. Arka bahçesi ise özel havuz eklemek için nadir bir mahremiyet ve alan sunuyor. Konum olarak Hwy 280’e kolay erişim sağlayan ev, bölgedeki en iyi okullar, doğal patikalar ve Edgewood Park’a yakınlığıyla öne çıkıyor.