Bayburt'ta bir gurup öğrenci okullarına ismi verilen Şehit Nevzat Kaya'nın şehadetinin 31. yıl dönümünde Şehit Osman Şehitliğinde anma program düzenlediler.
Şehitler Tepesi boş değil
