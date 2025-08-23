Bayburt Belediyesi Ferdi Tayfur’u Bayburt videosu eşliğinde İçim yanar şarkısıyla yâd etti.
Bayburt Ferdi Tayfur
Bayburt Belediyesi Ferdi Tayfur’u Bayburt videosu eşliğinde İçim yanar şarkısıyla yâd etti.
Trend Haberler
Mersin’den Türkiye’ye model olacak proje başladı
Sakızlı köylüleri Kemerburgaz’da piknikte buluştular
Bayburt Gümüşhane havalimanında çalışmalar hızlandı
Bakan Kacır, Bayburt’ta yapılacak projelerin İmza Töreni'ne katıldı
Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Tokel Bayburt’ta
Bamsı Beyrek (bey böyrek) hikayesi