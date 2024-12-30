Türk Dünyası Parkı önünde partililerin katılımıyla bir açıklama yapan Abdulmecit Bekmezci, açıklanan asgari ücretin yoksul milyonların değil, rantçı azınlığın rakamı olduğunu belirterek, TÜİK’in açıkladığı yüzde 47 enflasyon oranının bile asgari ücretliye çok görüldüğünü kaydetti.

Açıklanan rakamın, okuluna yırtık botla giden çocukların değil, makam aracı için kavga edenlerin rakamı olduğunu ifade eden Bekmezci, iktidara, “Siz çarşıyı bilmiyorsunuz, pazarı bilmiyorsunuz, sokağı bilmiyorsunuz, emekçiyi bilmiyorsunuz!” diye seslendi.