Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Yayın Bayburtgündem tv Konuğu
Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Yayın Bayburtgündem tv Konuğu
Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Yayın Bayburtgündem tv Konuğu
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Bayburt'a yerleşen Amerikan uyruklu Kendra Dawn,İslamı seçti
Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası birinci hafta maçları toplu sonuçlar
Küçükçekmece’de Bayburtlular Derneği Kuruldu
Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvasında Gökçedere–Konursu karşılaşması
Bayburt Jandarmasından büyük operasyon.
Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvasında Konursu-Kalecik karşılaşması