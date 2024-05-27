Köylerarası Futbol Turnuvasında Konursuspor Filistin Pankartı açtı
Köylerarası Futbol Turnuvasında Filistin Pankartıyla çıktılar
Köylerarası Futbol Turnuvasında Konursuspor Filistin Pankartı açtı
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