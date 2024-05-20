19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
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Bayburt Köyler arası Futbol turnuvasının kuraları çekildi
Bayburt'a yerleşen Amerikan uyruklu Kendra Dawn,İslamı seçti
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Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası birinci hafta maçları toplu sonuçlar
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Köyler arası futbol turnuvası başlıyor