Vali Mustafa Eldivan ve Ak Parti Bayburt Milletvekili Sayın Prof. Dr. Orhan Ateş'in katılımıyla DOKAP projelerine ilişkin protokollere imza atıldı.
Bayburt için 20 Milyonluk DOKAP Projeleri imzalandı
Vali Mustafa Eldivan ve Ak Parti Bayburt Milletvekili Sayın Prof. Dr. Orhan Ateş'in katılımıyla DOKAP projelerine ilişkin protokollere imza atıldı.
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