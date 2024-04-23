Bayburt İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Merkez Mutlu köyü, Mutlu İlkokulu öğrencilerini çeşitli gösterilerle sevindirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen gösterilerde yüz boyama, kukla, palyaço gösterisi ve Jandarma köpeği 'Özne' tarafından gösteri yapıldı. Öğrencilere etkinlik sonrası bayrak, balon ve oyuncak kukla hediye edildi.

Valimiz Sayın Mustafa Eldivan Mutlu İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak etkinlik kapsamında emeği geçen İl Jandarma personellerine teşekkür etti