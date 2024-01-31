Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar Bayburtgündem Gazetesi Tv kanalı Canlı Yayın Programında Mehmet Demirer'in konuğu oldu
Yetgin Çavdar,Bayburt Vakfı Başkanı
Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar Bayburtgündem Gazetesi Tv kanalı Canlı Yayın Programında Mehmet Demirer'in konuğu oldu
Trend Haberler
Bayburt Özel İdare Spor –Tepecik sporla berabere kaldı
Bayburt Üniversitesinin 250 bin Euro destekli spor projesi tanıtıldı
Bayburt Vakfına Müdür olarak atandı
Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Zeybek, İmam hatip okullarını hedef aldı
Bayburt Vakfı Başkanı, Yetgin Çavdar, Canlı Yayın Konuğumuz oldu