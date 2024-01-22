Bayburt Pamuktaş Köyü Derneği,dernek başkanı sadettin çelebiyle dernek binasının yıkılması ve 4 yıllık süreçte yaşananları canlı yayında konuştuk
Bayburt Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı Sadettin Çelebi
Bayburt Pamuktaş Köyü Derneği,dernek başkanı sadettin çelebiyle dernek binasının yıkılması ve 4 yıllık süreçte yaşananları canlı yayında konuştuk
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