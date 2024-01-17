Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Göreve geldikleri günden itibaren Bayburt’ta yapılan çalışmaları Halka açık toplantıyla anlattı. Vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci 5 yılını değerlendirdi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci halka açık basın toplantısında 5 yılda yapılan çalışmaları anlattı.
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