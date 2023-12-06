Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İş başına geldikleri günden bu güne Bayburt’un Tarihine, Kültürel ve sosyal gelişimine dair için birçok projeyi gerçekleştirdiklerini, Sosyal Belediyecilik yaptıklarını belirtti.

Başkan Pekmezci Bayburt’ta daha önce yapılan ve yarım kalan birçok projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduklarını ifade etti.

Bayburt’un Kızılelması diye ifade edilen İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinin en kısa sürede yapılarak Bayburt’un içme suyu problem ininde halledileceğini söyledi.

Başkan Pekmezci yeniden göreve gelmesi durumunda Bayburt için yeni otogar yapmayı hedeflediklerini ifade etti.