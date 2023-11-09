Filistin’de Şahadete Yürüyenler için Gıyabi Cenaze Namazı Filistin’de Şehit olan Müslümanlar için,Bayburt’ta Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Filistine destek ve dua için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Bayburt’ta Sivil toplum kuruluşları ve halk Yatsı Namazını Hacı Gıyasettin Şentürk Camiinde kıldıktan sonra Araç konvoyu oluşturdular. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi. Tekbir getiren vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attılar.
Bayburt Filistin için kıyamda!
Bayburt'ta Filistin'e destek için gösteriler yapıldı,Gıyabi Cenaze Namazı kılındı. Filistin’e destek için Bayburt İHH öncülüğünde destek gösterileri yapıldı,Gıyabi Cenaze Namazı kılındı.
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