Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe örgütlerinde seçim heyecanı devam ediyor. CHP Güngören’deki kongre tek adaylı sakin bir yarışa sahne oldu.

CHP Güngören İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Divan Başkanlığı’nı Turan Taşkın Özer’in yaptığı kongreye mevcut başkan Temel Akkoç’un tek listesiyle girildi. Delegeler arasında oy çokluğuyla seçimi kazanan Akkoç, yeniden ilçe başkanı oldu.

İBB’nin Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye; CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB ve Güngören Belediyesi CHP meclis üyesi Alaettin Aktay, siyasi ilçe temsilcileri, muhtarlar, delege üyeleri ve meclis üyeleri katılım gösterdi.