30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajının okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan İkmal Üsteğmen Hakan Çetinkaya, 30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünü ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi. Çetinkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yekvücut olmuş Türk milletinin büyük bir iman ve bağımsızlık azmiyle 26 Ağustos 1922'de başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle konuşlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılını kutlamaktayız. 1. Dünya Savaşı sonrası İtilaf devletleri sözde barış anlaşması Sevr ile Türk milletinin ülkesine, ekonomisine ve bağımsızlığına zorla sahip olmaya çalışmışlardır.