Bakan Tekin, programına Valilik ziyaretiyle başladı ve Bayburt Valiliği'ne gelişi sırasında Vali Cüneyt Epcim ve kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılandı. Bakan Tekin, ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Valilik Makamı'na geçen Bakan Tekin, Vali Epcim'den ilde yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali Epcim, burada eğitim ve öğretim projeleri başta olmak üzere yatırım programlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve Bakan Tekin'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vali Epcim, son yıllarda hayata geçirilen milli eğitim projelerinin kırsal kalkınmaya ve ildeki eğitim başarısına önemli katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca projelerin devamı için Bakan Tekin'den destek talep etti.