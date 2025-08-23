Bayburt Milletvekili Orhan Ateş,Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine TBMM konuşması
Bayburt Milletvekili Orhan Ateş
Bayburt Milletvekili Orhan Ateş,Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine TBMM konuşması
Trend Haberler
Mersin’den Türkiye’ye model olacak proje başladı
Bayburt Gümüşhane havalimanında çalışmalar hızlandı
Sakızlı köylüleri Kemerburgaz’da piknikte buluştular
Bakan Kacır, Bayburt’ta yapılacak projelerin İmza Töreni'ne katıldı
Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Tokel Bayburt’ta
Bamsı Beyrek (bey böyrek) hikayesi