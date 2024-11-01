Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete 5 milyon TL’nin üzerinde vergi borcu olanları açıkladı. Listede 36 bin 906 mükellef bulunurken, borçların toplamı 914,9 milyar TL'ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olanları açıklayacaklarını duyurmuştu. İşte o listeler yayımlandı.

Bakan Şimşek, alacakların tahsili için gerekli tüm takipleri yapıyor, borcunu ödeme niyetinde olup zor durumdaki mükelleflerimize taksitlendirme yoluyla yardımcı olduklarını belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığımızın takibi sonucunda maalesef listede yer alan 36 bin 806 mükellefin yüzde 88’inin iflas ettiği veya haklarında iflas kararı olmasa da mal varlığı bulunmadığı tespit edildiği belirtilirken, "Çok uzun yıllara dayanan bu borçlar zaman aşımına uğrayana kadar devletin yasal kayıtlarında yer almaya devam ediyor. Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Borçlular listesindeki mükellef sayısı 36 bin 806 olup, mükelleflerin 7 bin 948'inin gerçek kişi, 28 bin 858'inin tüzel kişi olduğu kaydedildi.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar TL olduğu belirlenirken, faal mükelleflerin 113,8 milyar TL toplam borç borç tutarının oranının yüzde 12,4 olduğu tespit edildi.

01/06/2023 ile 31/05/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5.000.000 TL'yi aşan tarhiyatlar listesi için TIKLAYINIZ.

31/12/2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/09/2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5.000.000 TL'yi aşan borçlu mükellefler listesi için TIKLAYINIZ.