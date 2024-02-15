Bayburt – Erzurum Karayolu 29. Km’sinde yer alan iki kavşakta ve bağlı menfezlerde yapmış olduğu incelemenin ardından köyde mahalli hizmetler kapsamında yapılan altyapı hizmetlerini de inceleyen Vali Eldivan, mevsimsel nedenlerden kaynaklı tamamlanamayan köy Camii çevresinin asfaltlanması talimatını verdi.

Vali Eldivan’a ziyaretleri sırasında, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Dr. Talha Övet, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Karayolları 106. Şube Şefi Ali Cevher eşlik etti.