Bayburt Valisi Cüneyt Epcim İl özel idare tarafından tarihinde ilk kez asfalta kavuşan ve bakım onarımı tamamlanan 2600 rakımlı yayla köylerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Dumlu köyünü ziyaret eden Vali Epcim ekipler tarafından devam eden 1 kilometrelik yol ağında incelemelerde bulunup köy muhtarı Selim Yangöz ile bir süre sohbet etti.

Muhtar yangöz, köyde devam eden özel idare çalışmalarından ötürü Vali Epcim’e teşekkür etti.

Vali Epcim daha sonra Kavlatan ve Günbuldu köylerini ziyaret ederek köy halkı ile istişarelerde bulundu.

Vali Epcim burada yaptığı açıklamada, Bayburt’un tüm köylerini sene sonuna kadar asfaltla buluşturulacağını ve bazı köylerimizde eksik kalan yol onarım altyapı ve su deposu gibi ihtiyaçlarının da giderileceğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim’e İl özel idaresi genel sekreteri hayrettin Koçyiğit eşlik etti.