Bayburt Şehitler Ortaokulu daha sonrada Bayburt Ortaokulu öğrencileriyle buluşan Vali Mustafa Eldivan, Valiliğimizce başlatılan 'Birlikte Başaracağız' projesi kapsamında Liselere Geçiş Sınavlarına ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarına hazırlanan ilimizdeki tüm öğrencilere yardımcı kaynak kitap dağıtıldığını vurgulayarak, öğrencilerin kaynak kitap ihtiyacını bu projeyle desteklediğini belirtti.

Öğrencilerle kariyer ve motivasyon söyleşisinde Vali Eldivan, "Bu sınavlarda sizlerin başarılı olacağına inanıyoruz, amacımız eğitimde ülke olarak iyi yerlere gelerek çok iyi okullarda eğitimler alıp, meslek sahibi olduktan sonra memleketimize, milletimize iyi bir şekilde hizmet etmenizi sağlamak için bu kapsamda tüm imkânlarımızla sizlerin yanınızdayız" dedi.

Öğrencilere sınavda heyecan yapmamaları gerektiğini hatırlatan Vali Eldivan, sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.