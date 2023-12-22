Vali Mustafa Eldivan, özel eğitim gereksinimi duyan öğrencilerin bulunduğu Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sınıfları gezerek öğretmenlerle bir süre görüşen Vali Mustafa Eldivan, Anaokulunda, öğrencilerin öncelikli eğitim ihtiyaçları belirlenerek uygun öğretim yöntemi ve teknikleriyle eğitim süreci başlatıldığını belirti.

Vali Eldivan, “Anaokulumuzda mesleki açıdan gelişmiş görevli öğretmenlerimizin gayretleri ile çocuklarımıza bağımsız bireyler olabilmesi için gerekli olan öz bakım, dil ve konuşma ile alternatif iletişim becerileri, doğru davranışsal becerileri kazandırılıyor. Bu sürece aktif katılım ve destek sağlayan başta velilerimize, okul yönetimine ve özellikle büyük çaba sarf eden öğretmenlerimize teşekkür ederim.” Dedi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Eldivan, Özel Eğitim Anaokulundan ayrıldı.