Bayburt Kültür ve Yardım Derneği koordinasyonunda bu yıl ikincisi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa binlerce vatandaş katıldı.

Saat 10.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını şölenin Tertip Komitesi Başkanı Ünal Yaşaroğlu, programın hazırlanmasına katkı sunan hocalara ve yarışmalara eserler sunan tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Özünü, kültürünü, kimliğini tanıyan Türk gencinin 'Türkiye Yoksa Ben Yokum' bilinciyle geleceğe güçlü adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyor, sizleri saygı ve muhabbetle salamlıyorum" dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt'un ve Türk Dünyası'nın ortak değeri olan Dede Korkut'un gelecek kuşaklara aktarılması ve öğütlerinin yaşatılması için önceki yıl sempozyum yapıldığını, bu yıl da Gençlik Şöleni olarak planlandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda Özüm Sözüm Dede Korkut temalı programların devam edeceğini ifade etti.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un birer selamlama konuşması yapmasının ardından konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bayburt'un tarihte geçirdiği süreçlere değineerek, Bayburt'un tarihi ve kültürü ile öne çıkan bir yurt olduğunu söyledi. Bayburt'un Dede Korkut söz konusu olduğunda Türk Dünyası'ndaki en önemli şehir olduğunu ifade eden Pekmezci, Dede Korkut'un mezarının Bayburt'un Masat köyünde, Bamsı Beyrek'in mezarının ise Erenli köyünde olduğunu hatırlattı.

Bayburt'un Dede Korkut'la olan bu güçlü bağları vesilesiyle Bayburt'ta 30 yıla yakın bir zamandır şölenler düzenlediklerini sözlerine ekleyen Başkan Pekmezci, UNESCO tarafından verilen Somut Olmayan Kültürel Miras yönündeki belgenin de Türkiye UNESCO Temsilcisi tarafından Bayburt Belediyesi'ne verildiğini dile getirdi. Bu belgeyi belediyede sergilediklerini ve ayrıca Bayburt'ta yaptırdıkları bir anıtla ölümsüzleştirdiklerini de dile getiren Pekmezci, şölenin hazırlanmasına vesile olan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve katkı sunan derneklere teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise, Bayburt'un Malazgirt kadar, Çanakkale kadar değerli olduğunu söyleyerek, Kop Savunmasının öneminden bahsetti.

Bayburt'un Dede Korkut'la anılmasının bir tesadüf olmadığını ifade eden Vali Eldivan, halen Bayburt'ta Dede Korkut anlatımlarının canlı olarak yaşadığını ifade etti. Mustafa Eldivan, programın hazırlanmasına büyük katkı sunan Hicabi Durmuş ve Ünal Yaşaroğlu'na teşekkür ederek, yarışmanın İstanbul ayağında dereceye giren öğrencileri ve gelmek isteyen tüm öğrencileri Bayburt'ta ağırlamaktan büyük kıvanç duyacağını söyledi.

Beğeni toplayan Bayburt Tanıtım slaytının gösterisinin ardından, Kurban Çil ve Samet Erdaş'ın Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsilleri, Alpere Kekilli ve Kenan Çarboğa'nın Kopuz eşliğinde destan okuması ile devam eden programda halk oyunları ekibi sahne aldı.

Şölenin en özel anlarından biri de 2017 yılında şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın görüntülerinin yer aldığı video oldu. Aybüke Yalçın'ın 'Magusa Limanı' türküsünü seslendirdiği anlarda salondaki gençlerin tamamı türküye eşlik ettiler. Duygu dolu bu anlarda salonun ışıkları söndürüldü, gençler cep telefonlarının ışıklarını yakarak, yüksek sesle türküyü seslendirdiler.

Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın özel bir sunumla seslendirdikleri şölenin finaline sanatçı Azerin damga vurdu. Türküler seslendiren Azerin'ine binlerce öğrenci eşlik etti. Çırpınırdı Karadeniz, Türkiye’m, Aziz Dostum gibi türküler seslendiren Azerin türkülerin tarihi süreç içerisindeki önemlerine de değindi. İstiklal Savaşı, Karabağ Zaferi'ne değinen Azerin, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Türkiye Yüzyılında Dede Korkut'un İzinde temalı Özüm Sözüm Dede Korkut Yarışmasında dereceye giren İstanbul'dan 18, Bayburt'tan 18 öğrenciye hediyeler verildi. Şölende ayrıca programa destek sunan isimlere de plaket takdim edildi.