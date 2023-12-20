Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve bölgede yer alan üniversitelerin paydaşlığında gerçekleşen fuarda üniversite öğrencileri yüzlerce firma ve kamu kurumlarıyla buluştu. Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleşen buluşmaya Bayburt’tan da çok sayıda kamu kurumu ve temsilcileri katıldı.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere Bayburt’taki çeşitli kamu kurumlarının açtığı stantlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait stantlarda tanıtım çalışmalarının yanı sıra Bayburt kültürüne özgü geleneksel, modern ve teknolojik tasarımlar yer aldı.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul ve kurum müdürleri ve öğretmenlerin de katıldığı fuarda Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri, kariyer fırsatları hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktardı. Teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin tasarladığı Korkut DİHA, Robot MAX-E2, sanal gerçeklik gözlüğü, AR-VR öğrenimi zSPACE, asistan fikri, cep telefonu, çizgi izleyen araç, gölge robot kol gibi teknolojik çalışmalar ilgiyle karşılandı. Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli öğretmenler ve kursiyerlerin elinde hayat bulan ehram giysi ve aksesuarlar, Bayburt kehribarından üretilen takılar, Soğanlı halıları, çiniler, bakırlar, ahşap ve deri tasarımlar fuara renk kattı. Ayrıca Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi de gösterileriyle büyük beğeni topladı.

“Yetenek Her Yerde” sloganıyla düzenlenen fuar, iki gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.