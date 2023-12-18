İlk buluşma İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammet Erkan ile gerçekleşti. Hasta konukevi projesinin Trabzon için çok önemli olduğunu dile getiren Erkan “Bir hekim olarak yaşanan sorunun ne kadar vahim ve acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayım. Konukevi projesini Belediye başkanlık projelerimin ilk sırasına koyuyor ve en kısa sürede yapılması noktasında da söz veriyorum” dedi.

HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN KONUK EVİ ISRARI

Trabzon Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Sadettin Okay’ın ev sahipliğinde, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Mürteza Eroğlu, Trabzon Giresunlular Derneği Başkanı Cemil Alpaslan ve Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi’nin bir araya gelerek oluşturdukları “Trabzon Hemşeri Dernekleri Platformu” Trabzon’da hasta yakınlarına yönelik konuk evi yapılması konusunda ısrarlı. Trabzon Hemşeri Dernekleri Platformu kesinleşmiş Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediye Başkan adayları ile buluşmalarına başladı. Davetlerine icabet eden İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammet Erkan’a teşekkür eden hemşeri dernekleri başkanları her belediye başkan adayına bu sorunu anlatmaya ve çözüm noktasında söz alacaklarını dile getirerek şu açıklamayı yaptılar “Her gün yüzlerce insan hastane kapılarında perişan ve çaresiz kalıyor. Hasta yakınları artık arabalarda parklarda kantin köşelerinde mağdur olmasın istiyoruz. Belediye başkan adaylarımız lütfen bu sorunun kökünden çözümü için somut projelerini ortaya koysunlar Trabzon’un bu tesise çok büyük ihtiyacı var. Bu sorun artık vicdan ve merhamet meselesi dediler”

KADINLARDAN YÖRESEL ÜRÜNLER İÇİN STANT TALEBİ

Hemşeri Dernekleri Platformu başkanları ayrıca Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerinin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı bir satış noktasının Trabzon iline kazandırılması kültürel alışverişin sağlanması ve ürün satışı yaparak kadınlarımızın istihdamına destek verilmesi amacıyla yapımı yeni tamamlanan Kadınlar Pazarı veya Avrasya Pazarında bir yer tahsis edilmesi noktasında taleplerini dile getirdiler

SÖZ VERİYORUM KONUKEVİ PROJESİ BİZE NASİP OLACAK

Hemşeri Dernekleri Platformunu oluşturan başkan ve yönetimleri ile Trabzon Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde buluşan İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammet Erkan “Çok değerli çok kıymetli bu proje ile ilgili uzun zamandır çaba gösteren kıymetli Başkanlarımıza teşekkür ederim. Bir hekim olarak Trabzon için olmazsa olmaz bir proje olarak görüyorum ben bunu. Sorunun da çözümünde tam göbeğinde bir isim olarak belediye başkanı olduğum ilk senede bu işin temelini atacağız .İYİ Partili Samsun İlkadım Belediyesi bu işi nasıl başarmışsa aynen bizde başaracağız bu konuda söz veriyorum. Trabzon’a hasta yakınları konukevi yapılması inşallah bize nasip olacak. Kadınlarımızın istihdamı noktasında yöresel ürünlerin satışı ve tanıtımı ile ilgili stant sözünü de veriyorum. Bu konuyu da oldukça önemsiyorum.” dedi.

Haber: Arif AZAK