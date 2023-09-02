Bayburt Milletvekili Prof.Dr. Orhan Ateş ile birlikte, Doğaltaş Fabrikasını ziyaret eden Vali Eldivan,İl Özel idaresi genel sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Milletvekili Ateş ve Koçyiğit ile bir süre bilgi alışverişinde bulunan Vali Eldivan, buradan hemşehrimiz İş insanı Yavuz Zeze’nin inşaatının bitirildiği ve üretim aşamasına geçmek için gün sayan Çip-Anakart Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Üreten herkese Devlet olarak her türlü desteğin verileceğini belirten Vali Eldivan , fabrikanın istihdam açısından Bayburt için önemli bir yatırım olduğunu söyledi ve iş insanı Zeze’ye çalışmalarında başarılar diledi.