Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın Açıklması:

Sevgili Bayburtlu hemşehrilerim…

İlimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım.

İlimizin çok değerli basın mensupları

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizin Emniyet ve güvenliği ile ilgili her ay düzenli olarak yaptığımız basın toplantımıza hoş geldiniz.

Sevgili Bayburtlu hemşehrilerim; İlimize yakışır şekilde, huşu içerisinde güzel bir Ramazan-ı Şerif’i idrak ettik. Geçtiğimiz hafta, yalnızca Bayburt’umuza özgü olan ve köklü kültürümüzün yaşatıldığı mahalle odaları geleneği çerçevesinde vatandaşlarımızla bayramlaştık. Sıla-i rahim için ilimize gelen, gurbette yaşayan ve ilimizde ikamet edenlerle kıymetli hemşehrilerimiz hep birlikte bu güzel bayram sevincini paylaştık.

Çok şükür, bu bayramda aldığımız tedbirler sayesinde ilimizde herhangi bir olumsuz trafik kazası yaşanmamıştır.

İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2025 yılı Mart ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA

2025 yılı MART ayı içerisinde PKK/KCK ya yönelik toplam (1) küçük çaplı operasyon yapılmıştır. İlimizde başka bir terör olayı veya operasyonu olmamıştır.

ASAYİŞ OLAYLARI KONUSUNDA

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda Asayiş olayları incelendiğinde 2025 Mart ayındaki bu olayların % 0,68’i konut dokunulmazlığı ihlali, % 0,68 i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, %1,38 ü kişilerin huzur ve sükununu bozma, % 11,79’u hakaret, % 50,37 ’si kasten yaralama, % % 34’ü ise tehdit konularında meydana gelmiştir.

Yine malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunda Asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının MART ayı ile 2025 yılının Mart ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında (% 27) azalış sağlanmıştır. 2025 Mart ayındaki bu olayların % 95’i dolandırıcılık, , % 5’i ise evden hırsızlık konularında gerçekleşmiştir. Bu olayların % 71’i aydınlatılmıştır.

İlimizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla büyükşehir olmayan 51 il arasında "Malvarlığına karşı işlenen suçlarda" artış azalış oranına göre en yüksek oranda başarıyı sağlamamızdan dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya tarafından Başarı Belgesi İle taltif edildik.

İlimizde meydana gelen malvarlığına karşı işlenen suçlarla mücadelede 2023/2024 yılları arasında gösterdiğimiz başarıyı takdirle karşılayan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın desteği ve vatandaşlarımızın güvenliği adına büyük bir gayretle yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda, suç oranlarındaki düşüşte sağladığımız başarı, bizleri oldukça onurlandırmıştır. Bu ödül, çalışmalarımızın motivasyon kaynağı olacaktır. İlimizdeki güvenliği daha da güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha huzurlu bir yaşam sunmak adına, ekiplerimizle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2025 yılının MART ayında hapis cezası almış olup aranan (7) kişi yakalanmış, ayrıca ifade için aranan 6 kişinin de ifadelerinin alınması sağlanmıştır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA

2025 Mart ayında TCK 190-191 ile ilgili yapılan operasyonlar sonucunda (6 gr) esrar, (8,13 gr) metafetamin, (7,39 gr) skunk ve 117 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam etmektedir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2025 yılı Mart ayı içerisinde çeşitli konularda Bilişim Suçları kapsamında (19) hesap tespit edilmiş, tespiti yapılan bu suçların (% 10,5)i asayiş, (% 42,1) i terör, (%31,6) sı siber % 5,3’ü kaçakçılık ve % 10,5’i güvenlik konularındadır.

TRAFİK DENETİMLERİ KONUSUNDA

Yapılan trafik denetimleri sonucunda 2024 Mart ayı ile 2025 Mart ayı verileri karşılaştırıldığında

1 – 31 MART 2024 1 – 31 MART 2025 DEĞİŞİM % KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 0 0 0 DENETLENEN TOPLAM ARAÇ 17.159 18.436 +% 7,44 İŞLEM YAPILAN TOPLAM ARAÇ 197 733 +% 272 ÇAKAR DENETİMİ YAPILAN ARAÇ 0 0 0 İŞLEM YAPILAN ÇAKARLI ARAÇ 0 0 0 DENETİM YAPILAN TİCARİ TAKSİ 120 133 +%10,83 İŞLEM YAPILAN TİCARİ TAKSİ 2 7 +% 500 DENETİM YAPILAN OKUL SERVİSİ 299 255 -%14,71 İŞLEM YAPILAN OKUL SERVİSİ 7 6 -%14,28

GÖÇ YÖNETİMİ

2025 MART ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre ilimizde ‘Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı (36) dir. Yine Mart ayında 186 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 5 düzensiz göçmen tespit edilmiştir.

Sevgili Bayburtlu Hemşerilerim;

Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki HAYATLA YARIŞILMAZ ve EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum.