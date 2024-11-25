Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 2 yıl önce vefat eden öğretmen Sinan Aydın’ın anısını yaşatmak için, öğrencileri ve meslektaşlarıyla birlikte, merhum öğretmenin eşi Meriç Aydın’ı evinde ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - Sinan Öğretmen’in yalnızca mesleğiyle değil, topluma kattığı insani değerlerle de hafızalarda özel bir yer edindiğini belirten Vali Aygöl, Meriç Aydın’a sabır ve destek mesajlarını iletti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler ve meslektaşları da Sinan Öğretmen’e duydukları özlemi dile getirdi.

Vali Aygöl, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemine dikkat çekerek, “Sinan Öğretmen gibi değerli eğitimcilerimiz, bizlere sadece bilgi değil, insanlık ve değerler mirası bırakıyor. Onları unutmamak bizim görevimiz” dedi.

Ziyaret, Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemini bir kez daha hatırlatırken, toplumun eğitimcilere olan minnettarlığını vurgulayan bir mesaj oldu.