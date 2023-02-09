Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 il büyük yıkıma uğradı.Depremin ilk anlarından itibaren,Bayburt Sivil toplum kuruluşlarımız canla başla bu bölgeye yardım göndermeye devam ediyor.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı önderliğinde STK’larımızın yaptığı yardımların ikinci etabı gönderildi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından yapılan açıklamada Depremin ikinci günü Bir Tır dolusu Gıda maddesini Deprem bölgesine göndermiştik.Bu gün ikinci etap yardımları,yardım kolisi şeklinde bir Tır daha yola çıkarttık.Üçüncü ve dördüncü etap malzemelerimizi önümüzdeki günlerde Allahın izniyle Deprem bölgesine göndereceğiz.

Bağışçılarımızın emanetlerini itina ile kontrol edip satın aldığımız malzemelerin ulaşması için yerinde takip ettik.