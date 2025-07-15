İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi’nin imha edildiği iddialarını yalanladı. Vakıf arşivin güvenli şekilde yeni bir alana taşındığı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan “Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi’nin sahipsiz bırakıldığı ve imha edilmek istendiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkez'den yapılan açıklamada, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Vakıf Kayıtlar Arşivi’nin 2006’dan beri yangın güvenliği ve iklimlendirme sistemleriyle korunduğunu, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde daha geniş ve gelişmiş bir alana en üst düzey güvenlik önlemleriyle taşınacağını duyurdu.

Arşivde 51 personel görev yaptığını, 2024-2025’te personel alımlarıyla bu sayının artırıldığını ve personelin görevine devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Personelin görev yerlerinden uzaklaştırıldığı iddiası doğru değil” denildi.

Arşivin kamuya ait olduğu ve devlet güvencesi altında bulunduğu belirtilen açıklamada, arşivin başka bir kuruma devri veya içeriğinin tehlikeye atılmasının söz konusu olmadığı ifade edilirken, taşınma sonrası mevcut binanın Yunus Emre Enstitüsü tarafından kullanılacağı kaydedildi.

DMM, kamuoyunu yanıltıcı paylaşımların kurumları töhmet altında bırakmayı hedeflediğini belirterek, yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi çağrısı yaptı.