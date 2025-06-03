Edirne'de Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Cumhuriyet Parkı’nda bir vatandaş tarafından yüz yüze ve sosyal medya üzerinden bıçaklı ölüm tehdidi aldı. Şahıs, emniyetin hızlı müdahalesiyle tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, geçtiğimiz cumartesi günü Cumhuriyet Parkı’nda ailesiyle vakit geçirirken Ş.Ç. adlı bir vatandaşın tehdidiyle sarsıldı. Ş.Ç., önce sakin bir şekilde görüşme talep etti ve daha önce Messenger üzerinden gönderdiği mesaja yanıt alamadığını belirtti.

Başkan Martin, yoğunluk nedeniyle dönüş yapamadığını, ancak makamında görüşebileceklerini dile getirdi. Yaklaşık 20 dakika sonra Ş.Ç., Başkan Martin’e şu tehditkâr mesajı göndererek, “Dua et ailen yanındaydı. Yanımda bıçağım vardı, sana takacaktım ama yapmadım. Bu iş burada bitmedi, seninle görüşeceğiz.” dedi.

HIZLI MÜDAHALE: ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Tehdit mesajını alan Başkan Martin, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Emniyet ekipleri, Ş.Ç.’yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adli makmalara sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Uzunköprü’de ve çevre illerde büyük yankı uyandırdı.

Çevre il ve ilçe belediye başkanları, sosyal medya ve telefon yoluyla Martin’e destek mesajları göndererek tehdidi kınarken, belediye kaynakları ise yasal sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.