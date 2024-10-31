Adıyaman’da 12 kilogram Skunk ve Eroin hammaddesi ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla uyuşturucu operasyonunda büyük bir başarıya imza atıldı.

Şüphe üzerine durdurulan iki tırda yapılan adli aramada, toplam 12 kilogram 190 gram Skunk ve 70 gram eroin hammaddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tır şoförleri S.B ve H.B isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler şeffaf jelatin poşetlere sarılı şekilde bulundu ve incelenmek üzere adli makamlara teslim edildi.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.