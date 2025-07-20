Orman Genel Müdürlüğü, Uşak Merkez ve İzmir Bergama’da orman dışı alanlarda başlayan yangınlara 5 uçak, 10 helikopter, 58 arazöz ve 355 personelle müdahale ediyor. Vatandaşlardan #YeşilVatan için duyarlılık istendiİZMİR (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Uşak Merkez ve İzmir Bergama’da orman dışı alanlarda başlayan yangınlara karşı yoğun bir mücadele yürütüldüğünü duyurdu.

Yangınlara, 5 uçak, 10 helikopter, 58 arazöz ve 355 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Ekipler, yangınların bir an önce kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığına dikkat çeken Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşları #YeşilVatan’ı korumak için duyarlı olmaya çağırdı.

Yetkililer, yangınların önlenmesi için ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve çevre bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.